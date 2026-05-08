L’allenatore dei Lakers ha criticato gli arbitri dopo la sconfitta contro i Thunder nelle semifinali della Western Conference, affermando che LeBron James è stato penalizzato ingiustamente a causa delle sue dimensioni. Secondo quanto dichiarato, il giocatore avrebbe ricevuto il peggior fischio tra le stelle, contribuendo alla sconfitta della squadra. La partita si è conclusa con gli Oklahoma City Thunder in vantaggio per 2-0 nella serie.

2026-05-08 09:57:00 Breaking news: L’allenatore dei Los Angeles Lakers JJ Redick ha affermato che LeBron James è stato vittima degli arbitri a causa delle sue dimensioni dopo che gli Oklahoma City Thunder si sono portati in vantaggio per 2-0 nelle semifinali della Western Conference giovedì sera. James ha segnato 23 punti mentre i Thunder hanno vinto 125-107 ma è stato fischiato due volte per falli dubbi mentre il contatto su di lui è stato ripetutamente trascurato dalla squadra di gara. Dopo una media di 5,3 tiri liberi durante la stagione regolare, il 41enne ha tirato solo cinque tiri liberi combinati nelle prime due partite della serie. “LeBron ha il peggior fischio di qualsiasi stella che abbia mai visto”, ha detto Redick.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - L’allenatore dei Lakers Redick attacca i funzionari della NBA dopo che l’Oklahoma ha domato LeBron James: “Ha il peggior fischio di qualsiasi stella che abbia mai visto”

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