Odissea ecco chi è la stunt donna che ha prestato le braccia a Matt Damon

Da cinemaserietv.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tra le curiosità emerse dopo l’uscita di Odissea, ce n’è una che riguarda direttamente Matt Damon e una delle sequenze più spettacolari del film. L’attore ha infatti raccontato che, in una scena, alcune delle braccia che il pubblico vede sullo schermo non sono le sue, ma di una possente stunt donna! Ospite del podcast Happy Sad Confused, Damon ha spiegato come Christopher Nolan abbia realizzato le scene con i Lestrigoni, i giganteschi guerrieri che Ulisse incontra durante il suo viaggio. Per creare l’illusione delle diverse dimensioni senza ricorrere massicciamente agli effetti digitali, la produzione ha utilizzato la tecnica della prospettiva forzata. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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