Odissea ecco chi è la stunt donna che ha prestato le braccia a Matt Damon

Tra le curiosità emerse dopo l’uscita di Odissea, ce n’è una che riguarda direttamente Matt Damon e una delle sequenze più spettacolari del film. L’attore ha infatti raccontato che, in una scena, alcune delle braccia che il pubblico vede sullo schermo non sono le sue, ma di una possente stunt donna! Ospite del podcast Happy Sad Confused, Damon ha spiegato come Christopher Nolan abbia realizzato le scene con i Lestrigoni, i giganteschi guerrieri che Ulisse incontra durante il suo viaggio. Per creare l’illusione delle diverse dimensioni senza ricorrere massicciamente agli effetti digitali, la produzione ha utilizzato la tecnica della prospettiva forzata. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Odissea, l'esilarante malinteso che ha fatto piegare in due dalle risate Matt Damon e Tom Holland sul setDurante le riprese di un film diretto da Christopher Nolan, un attore ha frainteso un gesto sul set, pensando fosse un gesto commovente.

Matt Damon avrebbe potuto indossare l'orologio de L'Odissea, ma ha scelto un RolexMatt Damon avrebbe potuto indossare l'orologio creato per celebrare il film di Christopher Nolan, ma ha scelto invece un Rolex durante la première di...

Temi più discussi: Aspettando L'Odissea, gli attori che hanno interpretato Ulisse prima di Matt Damon. FOTO; La dieta e l'allenamento di Matt Damon per l'Odissea di Christopher Nolan: così è diventato Ulisse; Odissea, il glaciale avvertimento di Nolan che ha cambiato il destino di Matt Damon sul set; Dove è stato girato Odissea di Christopher Nolan? Tutte le location del kolossal con Matt Damon.

Una delle cose che ho apprezzato di più dell'Odissea di Christopher Nolan è stata l'interpretazione di Matt Damon (se potete, vi consiglio di recuperare il film in lingua originale). Vediamo il suo Ulisse cambiare: prima della guerra, durante, alla fine; quando si x.com

Braccia da film: perché Matt Damon ha usato una controfigura donna in OdisseaIl retroscena inedito di Matt Damon sul set di Odissea: ecco perché per le scene più spettacolari ha avuto una controfigura donna ... msn.com

L'Odissea del 1997 di Konchalovsky è nettamente migliore di quella del 2026 di Nolan. reddit

Matt Damon rivela la reazione di Ben Affleck a Odissea: Una chiamata che aspettavo da 45 anniMatt Damon svela l'entusiastica reazione dell'amico di sempre dopo la visione di Odissea, kolossal di Christopher Nolan. comingsoon.it