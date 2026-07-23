Le azioni ai dipendenti e la qualità delle persone | perché Bending Spoons può cambiare l’Italia

A inizio luglio, una società milanese fondata da quattro giovani imprenditori ha raggiunto il Nasdaq, con una valutazione di circa 18,4 miliardi di dollari. Dopo la prima seduta, il titolo ha registrato un aumento di quasi il 40%. La società, attiva da oltre dieci anni, si distingue per l’attenzione alle azioni verso i dipendenti e la qualità delle persone coinvolte.

A inizio luglio una società fondata a Milano da quattro trentenni poco più di 10 anni fa, ha suonato la campanella del Nasdaq. Si chiama Bending Spoons e ha ottenuto una valutazione di circa 18,4 miliardi; a fine prima seduta il titolo aveva guadagnato quasi il 40%. I ricavi sono passati da 387 milioni di dollari nel 2023 a 1,31 miliardi nel 2025, e nel primo trimestre 2026 sono più che raddoppiati anno su anno, a 601 milioni. Sono numeri straordinari se si pensa che questa azienda, quando l’Italia usciva dai Mondiali del 2014 contro l’Urugay, non esisteva. Ma il punto, per Italia, non è tanto l’Ipo. È quello che succede dopo. Nel 2007 la rivista Fortune coniò un’espressione destinata a fare storia: «PayPal Mafia». 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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