Tornare a vivere non solo a muoversi | chi è il terapista occupazionale e perché può cambiare la vita delle persone

Una donna di 72 anni, dopo aver avuto un ictus sei mesi fa, non riesce più a preparare il caffè da sola. Un terapista occupazionale interviene per aiutarla a recuperare le funzioni quotidiane. Questo professionista si occupa di riabilitazione e supporta le persone nel riprendere le attività di vita quotidiana, migliorando la loro autonomia. La sua presenza può fare la differenza nel reinserimento nelle attività di tutti i giorni.

È mattina. Maria ha settantadue anni e da quando ha avuto l’ictus, sei mesi fa, non riesce più a prepararsi il caffè da sola. Non perché le manchi la forza, ma perché quell’insieme di gesti (aprire il barattolo, versare l’acqua, girare la moka) è diventato un rebus impossibile. Qualcuno, però, sta lavorando con lei proprio su questo. Non su come camminare meglio, non su come parlare più chiaramente: su come tornare a fare il caffè. Quella persona si chiama terapista occupazionale. Il mese di Maggio, in occasione della Giornata Nazionale del Terapista Occupazionale, è il momento giusto per conoscere, o riscoprire, una figura riabilitativa ancora troppo poco conosciuta, eppure fondamentale per la qualità della vita di molte persone. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Protesi danca: il percorso riabilitativo e limportanza di un centro completo

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