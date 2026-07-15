Edera Bending Spoons e Quantyca | ecco le aziende più ambite dalla Gen Z

Secondo la classifica Great Place to Work Italia, le aziende preferite dalla Generazione Z sono Edera Nordest, Bending Spoons e Quantyca. Edera Nordest, azienda veneta di servizi finanziari, si colloca al primo posto. Si occupa di prestiti rivolti a dipendenti e pensionati. La graduatoria si basa sulle preferenze e sulle opinioni di giovani lavoratori appartenenti a questa generazione.

Edera Nordest, Bending Spoons e Quantyca: sono queste le aziende sul podio dei Great Place to Work Italia secondo la generazione Z. Il primo posto se lo è aggiudicato Edera Nordest, azienda veneta di servizi finanziari che si occupa di prestiti dedicati a dipendenti e pensionati. Al secondo posto si posiziona Bending Spoons, gigante del settore dell’information technology che compra e potenzia le aziende del settore digitale. Sul gradino piu basso del podio troviamo Quantyca, società di consulenza IT specializzata in data management, advanced analytics e data streaming. A completare la classifica ci sono poi Jet HR, Accuracy, Groupe ISAGRI, Hilton, Me’thode, Kiabi, Octopus Energy, Florence One, Auxiell, Fiabilis Consulting Group, Aton SpA, GLAS Italy, Reverse, Caffeina, Up2You, Gruppo Breaders e Sector Alarm. 🔗 Leggi su Open.online

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