Le 10 migliori auto aziendali 2026 | quale conviene davvero?

Due colleghi, la stessa azienda, due auto che al concessionario costano quasi uguale. A fine anno uno paga 247 euro di tasse in più, l’altro 1.237. La differenza non è lo stipendio: è l’alimentazione dell’auto che hanno scelto. Dal 2025 il fringe benefit non guarda più le emissioni di CO2, ma solo come è alimentata la macchina — e la forbice fra un’elettrica e una benzina è arrivata a cinque volte. Ecco le dieci auto aziendali che nel 2026 hanno più senso, e quanto costano davvero in busta paga. Come si calcola il fringe benefit nel 2026. Quando l’azienda ti dà un’auto in uso promiscuo — lavoro più tempo libero — il fisco considera la parte “personale” come reddito in natura e la tassa in busta paga. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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Auto Nuova vs Usata | Quale conviene comprare nel 2026

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