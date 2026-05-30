Nel 2026, le auto elettriche più economiche in Italia partono da meno di 18.000 euro. La gamma comprende otto modelli, con prezzi variabili e caratteristiche diverse. Alcune offrono autonomia di oltre 300 km, altre puntano su costi di gestione più bassi. La scelta si basa su prezzo, autonomia e dotazioni di serie. Non sono stati ancora annunciati incentivi specifici per quest’anno.

Un’auto elettrica non è più per forza un acquisto da decine di migliaia di euro. In Italia oggi si parte da meno di 18.000 euro di listino, e con gli incentivi statali ancora attivi nel 2026 alcune di queste citycar a batteria scendono sotto i 10.000 euro reali. Ecco le otto elettriche più economiche che si possono comprare adesso, dalla più piccola alla più completa, con prezzi di listino, autonomia e quanto costano davvero dopo il bonus. Le 8 auto elettriche economiche del 2026. Tutti i modelli qui sotto hanno un listino entro la soglia che dà diritto agli incentivi statali (35.000 euro + IVA). I prezzi sono quelli di listino della versione d’accesso; la colonna “con incentivo” indica il prezzo nella migliore delle ipotesi, cioè con ISEE sotto i 30. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Le 8 migliori auto elettriche economiche del 2026: quale conviene?

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Le migliori auto elettriche del 2026 viste al Salone di Bruxelles

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