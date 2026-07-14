Le 12 migliori auto GPL 2026 | quale conviene?

Le auto GPL sono ancora una scelta popolare per chi cerca di ridurre i costi di carburante. Nel 2026, diversi modelli si distinguono per efficienza e prezzo, offrendo un'alternativa economica alla benzina. Il GPL, infatti, permette di dimezzare il costo di un pieno grazie a una rete di distributori capillare e a un litro che costa circa la metà rispetto alla benzina. Queste auto rappresentano un'opzione pratica senza modificare le abitudini di guida.

Il GPL resta il modo più semplice per dimezzare la spesa del pieno senza cambiare abitudini: nessuna ricarica, rete di distributori capillare e un litro che costa circa la metà della benzina. Nel primo semestre 2026 le auto a GPL immatricolate in Italia sono state 60.436, il 6,4% del mercato: meno di un tempo, perché i modelli disponibili si sono ridotti — ma il 2026 ha portato un’offerta tutta rinnovata, dal nuovo Eco-G 120 del gruppo Renault al ritorno di Hyundai. Ecco tutte le auto GPL a listino, dalla più economica alla più potente, con i prezzi reali. Tutte le auto GPL 2026: la tabella dei prezzi. Modello Listino da Motore GPL Dacia Sandero Stepway ECO-G 16. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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Auto elettrica o GPL: quale conviene di più

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