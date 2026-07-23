La campagna abbonamenti della Lazio ha registrato un record negativo, con appena 2.000 tessere sottoscritte, il dato più basso nell’era della gestione attuale. Le proteste dei tifosi si sono tradotte anche in striscioni e critiche pubbliche, influendo sul clima generale. La riduzione delle sottoscrizioni comporta un danno economico diretto per il club. La situazione ha portato a un calo di interesse e a una risposta negativa da parte della tifoseria, con conseguenze sul bilancio stagionale.

Gli striscioni, le proteste, le critiche, ora anche fatti concreti che creano ovviamente un danno economico. La risposta alla campagna abbonamenti dei tifosi della Lazio per la stagione 2026 – 2027 è stata durissima: al termine della fase dedicata ai rinnovi, le tessere sottoscritte sono poco più di duemila, un dato che fotografa meglio di qualsiasi contestazione il momento di rottura tra i sostenitori biancocelesti e la società capitanata da Claudio Lotito. Il confronto con appena un anno fa rende ancora più evidente la frattura: nell’estate del 2025, nonostante il malcontento già diffuso, il mercato bloccato e la mancata qualificazione alle coppe europee, erano stati 29. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Lazio, la campagna abbonamenti è un flop storico: solo 2mila hanno sottoscritto la tessera, numeri mai così bassi nell’era Lotito

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