Lazio fuori dall' Europa per due anni consecutivi | non era mai successo nell' era Lotito

La Lazio non parteciperà alle competizioni europee per il secondo anno consecutivo, una situazione mai verificatasi durante l’epoca di gestione di Lotito. La sconfitta in finale di Coppa Italia ha segnato la conclusione di una stagione senza successi e senza accesso alle coppe continentali, dopo che l’assenza di qualificazioni si era già verificata l’anno precedente sotto la guida dell’allenatore Baroni.

Niente coppe europee, per il secondo anno consecutivo. Questo è il verdetto dopo la finale di Coppa Italia, per la Lazio che sperava nel trofeo per salvare una stagione nefasta e per ritornare in Europa dopo la mancata qualificazione sotto la guida Baroni. Tutto però è andato in fumo, con Sarri.🔗 Leggi su Romatoday.it

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