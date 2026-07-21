La campagna abbonamenti della Lazio ha raggiunto il livello più basso di sempre, causando malcontento tra i tifosi. In risposta alle tensioni, il presidente ha aperto alla possibilità di cessione della società, affermando che “le vie del Signore sono infinite”. La situazione si inserisce in un’estate caratterizzata da malumori tra i supporter e questioni legate al mercato.

Se quest’estate è calda per tutti, in casa Lazio è davvero rovente, e non solo per il mercato. La tifoseria biancoceleste è in aperta rivolta, con Lotito che si ritrova a fare i conti con una campagna abbonamenti ai minimi storici. Dalla gente si solleva sempre lo stesso grido: “ Vendi! ”. Resta vivo il sogno di un cambio di proprietà per tantissimi appassionati, certi del fatto che non ci sia modo di crescere ulteriormente con questa dirigenza. Il presidente resta al centro della tempesta e le sue ultime parole infiammano ulteriormente l’ambiente. Quasi strizzando l’occhio ai tanti che lo vorrebbero ben lontano dalla Lazio, ha di fatto accennato a una potenziale cessione del club: “Le vie del Signore sono infinite”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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© Quifinanza.it - Lazio, abbonamenti al minimo storico e tifosi in rivolta. Lotito apre alla cessione: “Le vie del Signore sono infinite”

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LAZIO-ATALANTA 0-2 | STAGIONE FINITA PER I TIFOSI DELLA LAZIO

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