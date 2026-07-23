Lavoro la classifica LinkedIn delle 10 città che crescono più di Milano e Roma

Secondo la classifica LinkedIn “Città in Crescita 2026”, alcune città di medie dimensioni mostrano una crescita più rapida nel mercato del lavoro rispetto a Milano e Roma. La classifica evidenzia che diverse località stanno registrando un aumento delle opportunità professionali, superando i capoluoghi di regione in termini di dinamismo. La graduatoria si basa sui dati relativi alle variazioni nelle offerte di lavoro pubblicate e alle connessioni professionali sulla piattaforma.

La geografia delle opportunità professionali sta cambiando, rischiando di buttare giù dal podio Milano e Roma. Secondo la classifica LinkedIn “ Città in Crescita 2026 ” alcune città medie risultano più dinamiche dei capoluoghi del Lazio e della Lombardia. La graduatoria individua i territori dove stanno aumentando le assunzioni e, soprattutto, arrivano nuovi talenti pronti a trasferirsi. Come è stata realizzata la classifica LinkedIn. L’indagine realizzata dal social network specializzato nelle connessioni professionali ha analizzato i dati della propria piattaforma utilizzando tre criteri: La classifica esclude aprioristicamente Milano, Roma e altri grandi hub metropolitani. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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