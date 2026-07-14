A Roma, la zona delle Torri si colloca all’ultimo posto nella classifica dei redditi, con un livello più basso rispetto ad altre aree della città. Il presidente del Municipio VI, unico rappresentante del centrodestra, riconosce la presenza di problematiche come criminalità, immigrazione e bassi redditi, ma evidenzia anche che si tratta del territorio più giovane di Roma. Secondo lui, il futuro del quartiere dipende proprio da questa giovane età media e dal fermento che la caratterizza.

«C’è molta criminalità, sì. Ma siamo il territorio più giovane di Roma: il futuro passa di qua». Nicola Franco, presidente del Municipio VI, unico minisindaco del centrodestra (Fdi), ammette i problemi tra droga, immigrazione e redditi bassi ma sottolinea l’aria di grande fermento che coinvolge tutta la zona. Franco, come commenta la classifica che vi vede ancora sul fondo dei redditi?«Sempre stato il quartiere più povero. Poi, però, c’è da fare una disamina corretta». Facciamola.«Essendo la piazza di spaccio più grande d’Europa, dubito che chi campa di criminalità poi faccia la denuncia dei redditi. È una battuta, però c’è della verità: quello muove un welfare incredibile, in tanti vivono con quei soldi. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Classifica dei redditi, a Roma la zona delle Torri all’ultimo posto. Il minisindaco: «Ma abbiamo l'età media più bassa della città»

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