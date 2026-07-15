Un comune salentino ha incassato più di cinque milioni di euro dalle multe per eccesso di velocità grazie a un autovelox installato sulla Statale Lecce-Gallipoli. La cifra lo colloca tra i dieci Comuni italiani che hanno ottenuto i maggiori introiti da questo tipo di contravvenzioni, superando anche alcune grandi città. La presenza di questo dispositivo ha portato a un incremento consistente delle entrate comunali derivanti dalle multe stradali.

Quali sono i Comuni italiani che hanno incassato più soldi dalle multe per eccesso di velocità? C'è Galatina nella top 10. Il piccolo comune salentino ha installato un autovelox sulla Statale Lecce-Gallipoli che vale oltre 5 milioni di euro per le casse dell'ente. E incassa, quindi, più di Roma. Al primo posto a livello nazionale c'è Firenze, segue - ma con un grande distacco - Bologna. Colpisce, però, il dato dei piccoli comuni. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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© Quotidianodipuglia.it - La classifica dei Comuni che hanno incassato di più dagli autovelox: Galatina nella top 10 (davanti a Roma)

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Un anno di multe nelle Marche: una città ha incassato più di 5 milioni (52 euro per ogni abitante)

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