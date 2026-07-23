Lavoro il Programma GOL supera gli obiettivi | coinvolte 4,3 milioni di persone Successo del governo Meloni
Al termine dell’azione di riforma prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, 4,3 milioni di persone sono state coinvolte dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nel Programma GOL (Garanzia occupabilità dei lavoratori). Il numero di partecipanti ha superato gli obiettivi stabiliti, evidenziando un ampio coinvolgimento nel percorso di accompagnamento e formazione per l’occupabilità.
Sono 4,3 milioni le persone prese in carico da Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nell’ambito del Programma GOL (Garanzia occupabilità dei lavoratori) al termine dell’azione di riforma prevista dal Pn r r. Un dato che viene certificato anche da associazioni terze. E che conferma le politiche di qualità del governo in materia di stabilità dell’ occupazione. Coinvolgendo anche le carceri per evitare la recidiva. E trovando il conforto e il plauso delle associazioni di categoria. I dati del ministero. “I primi dati del monitoraggio al 30 giugno 2026 confermano il superamento di tutti i target assegnati, compresa la formazione di 1.056. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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