Al termine dell’azione di riforma prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, 4,3 milioni di persone sono state coinvolte dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nel Programma GOL (Garanzia occupabilità dei lavoratori). Il numero di partecipanti ha superato gli obiettivi stabiliti, evidenziando un ampio coinvolgimento nel percorso di accompagnamento e formazione per l’occupabilità.

Sono 4,3 milioni le persone prese in carico da Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nell’ambito del Programma GOL (Garanzia occupabilità dei lavoratori) al termine dell’azione di riforma prevista dal Pn r r. Un dato che viene certificato anche da associazioni terze. E che conferma le politiche di qualità del governo in materia di stabilità dell’ occupazione. Coinvolgendo anche le carceri per evitare la recidiva. E trovando il conforto e il plauso delle associazioni di categoria. I dati del ministero. “I primi dati del monitoraggio al 30 giugno 2026 confermano il superamento di tutti i target assegnati, compresa la formazione di 1.056. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Lavoro, il Programma GOL supera gli obiettivi: coinvolte 4,3 milioni di persone. Successo del governo Meloni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

This AI Business Model Is Creating Millionaires In 2026

Notizie e thread social correlati

Lavoro, Barberis (Expo Training): “Programma GOL oltre gli obiettivi, formazione decisiva per le competenze del futuro”Il Ministro del Lavoro ha annunciato che il programma GOL - Garanzia Occupabilità dei Lavoratori ha superato gli obiettivi previsti, evidenziando...

Incendio alla DRG di Mazzano: vigili del fuoco al lavoro, non ci sono persone coinvolteUn incendio si è sviluppato nel pomeriggio presso la sede dell'azienda DRG a Mazzano, specializzata nella lavorazione e vendita di carbone vegetale.

Temi più discussi: Oltre i risultati del programma GOL; Programma GOL, raggiunti oltre 4,3 milioni di persone. In Abruzzo oltre 50mila beneficiari presi in carico; Programma GOL: L'esperienza maturata diventi un modello stabile per le politiche attive del lavoro; Il GOL del Piemonte.

C'è possibilità di lavoro a 38 anni senza specifiche capacità? reddit

Nei prossimi dieci anni quasi cinque milioni di persone lasceranno il mercato del #lavoro. Una sfida che rende sempre più strategico investire nelle #competenze, rafforzare le politiche attive e costruire un modello di #collaborazione stabile tra pubblico e pri x.com

Lavoro, Barberis (Expo Training): Programma GOL oltre gli obiettivi, formazione decisiva per le competenze del futuroI risultati annunciati oggi dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, in merito al programma GOL - Garanzia ... iltempo.it

FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: LAVORO, LEONARDI (FDI): CON PROGRAMMA GOL SEMPRE PIU’ FORMAZIONE PROFESSIONALEIl programma Gol (Garanzia occupabilità dei lavoratori) continua a registrare risultati significativi nel panorama dell'occupazione italiana. Secondo i dati ... agenziagiornalisticaopinione.it