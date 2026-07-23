Il Ministro del Lavoro ha annunciato che il programma GOL - Garanzia Occupabilità dei Lavoratori ha superato gli obiettivi previsti, evidenziando come la formazione sia fondamentale per sviluppare competenze future. Secondo un esperto di formazione professionale, i risultati mostrano che investire in programmi di riqualificazione può portare a risultati concreti nel mercato del lavoro.

"I risultati annunciati oggi dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, in merito al programma GOL - Garanzia Occupabilità dei Lavoratori, rappresentano un segnale estremamente incoraggiante per il Paese e confermano che investire nella formazione significa generare risultati concreti. Il superamento di tutti gli obiettivi del progetto, con oltre 4,3 milioni di persone prese in carico e più di un milione di risorse coinvolte in percorsi formativi, testimonia l'efficacia della collaborazione tra istituzioni, Regioni, imprese ed enti di formazione, nonché la validità dell'impostazione adottata dal Governo. Oggi più che mai è necessario fare della formazione una priorità strategica, a partire dalle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Lavoro, Barberis (Expo Training): “Programma GOL oltre gli obiettivi, formazione decisiva per le competenze del futuro”

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