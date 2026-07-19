Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio presso la sede dell'azienda DRG a Mazzano, specializzata nella lavorazione e vendita di carbone vegetale. I vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme, che non hanno coinvolto persone. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Non sono stati segnalati danni a strutture o feriti. La causa dell'incendio non è ancora nota.

Vigili del fuoco al lavoro a Mazzano (Brescia), nella sede dell'azienda DRG che lavora e vende carbone vegetale. Nel pomeriggio, le fiamme si sono propagate all'intero della ditta, divampando in un capannone: si è subito innalzato un fumo scuro e denso che era visibile in tutto il paese e non solo (l'azienda è situata in via Gardesana occidentale). Non c'erano persone all'interno dell'azienda quando il rogo è esploso, ora al lavoro ci sono numerose squadre di Vigili del Fuoco per domare le fiamme. Le cause dell'incendio non sono ancora note. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Incendio alla DRG di Mazzano: vigili del fuoco al lavoro, non ci sono persone coinvolte

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