A Pavia, i lavoratori impiegati nei servizi cimiteriali non hanno ricevuto lo stipendio per tre mesi. Il Comune ha diffidato l’appaltatore, affermando di aver avviato tutte le procedure previste dalla normativa dopo aver ricevuto segnalazioni sul mancato pagamento. La comunicazione indica che l’amministrazione comunale si sta occupando della situazione e che l’attenzione è rivolta al rispetto degli obblighi contrattuali da parte dell’appaltatore.

Pavia, 23 luglio 2026 – “Non è vero che il Comune non si sta occupando dei lavoratori impiegati nel precedente appalto dei servizi cimiteriali. Dal momento in cui è stato segnalato il mancato pagamento delle retribuzioni, gli uffici hanno tempestivamente avviato tutte le procedure previste dalla normativa”. Dopo la presa di posizione del Sindacato di base che ha comunicato la difficile condizione nella quale si trovano gli operatori senza stipendio da aprile e che non hanno interrotto le loro prestazioni per non danneggiare chi ha perduto i propri cari, palazzo Mezzabarba precisa i passi compiuti a tutela di coloro che lavorano nei tre cimiteri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Lavoratori cimiteriali senza stipendio da tre mesi a Pavia: il Comune si schiera al loro fianco e diffida l’appaltatore

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