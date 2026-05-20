Ferrante si schiera al fianco dei lavoratori di Irpiniambiente

Durante un incontro promosso da Azione, il candidato sindaco del centrodestra e delle componenti civiche ha ascoltato ieri i dipendenti di Irpiniambiente, società locale coinvolta in problematiche lavorative. La campagna elettorale continua con vari appuntamenti e incontri pubblici, mentre Ferrante si è schierato a sostegno dei lavoratori della società. L'evento si è svolto nel pomeriggio e ha visto la partecipazione di rappresentanti della società e dei dipendenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui