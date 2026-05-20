Ferrante si schiera al fianco dei lavoratori di Irpiniambiente

Da avellinotoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un incontro promosso da Azione, il candidato sindaco del centrodestra e delle componenti civiche ha ascoltato ieri i dipendenti di Irpiniambiente, società locale coinvolta in problematiche lavorative. La campagna elettorale continua con vari appuntamenti e incontri pubblici, mentre Ferrante si è schierato a sostegno dei lavoratori della società. L'evento si è svolto nel pomeriggio e ha visto la partecipazione di rappresentanti della società e dei dipendenti.

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La campagna elettorale di Mario Ferrante prosegue con incontri e appuntamenti. Ieri pomeriggio, il candidato sindaco del centrodestra e delle componenti civiche, in un incontro promosso da Azione, ha ascoltato i dipendenti della società Irpiniambiente.Ferrante recepisce e rilancia la. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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