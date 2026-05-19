Terme di Santa Cesarea la denuncia dei sindacati | Lavoratori senza stipendio da 5 mesi

Alle Terme di Santa Cesarea, i sindacati hanno presentato una denuncia riferendo che i dipendenti non hanno ricevuto lo stipendio per cinque mesi consecutivi. La situazione riguarda un gruppo di lavoratori che si trovano in difficoltà a causa del mancato pagamento delle retribuzioni e delle accuse rivolte alla gestione dell’azienda. La vicenda ha attirato l’attenzione pubblica e ha portato a manifestazioni di protesta sul posto di lavoro. La questione resta aperta e al momento non sono stati resi noti eventuali interventi ufficiali.

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