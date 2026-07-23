Lavinio Operazione Alto Impatto dei Carabinieri Sanzioni per lavoro nero e una denuncia per possesso di arma atta a offendere

Da cronachecittadine.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante un’operazione dei Carabinieri a Lavinio, sono state elevate sanzioni per lavoro nero e una persona è stata denunciata per possesso di arma offensiva. L'intervento, parte dei controlli straordinari chiamati “Alto Impatto” e coordinati dal Ministero dell’Interno, ha portato anche al sequestro di strumenti e materiali non autorizzati. I controlli sono stati effettuati in vari punti del territorio, con particolare attenzione alle attività commerciali e ai luoghi pubblici.

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