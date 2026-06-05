I Carabinieri hanno effettuato controlli nelle aziende agricole nel territorio catanese, nell’ambito delle operazioni contro il caporalato. Durante le verifiche, una titolare è stata denunciata e sanzionata per irregolarità. Le attività sono proseguite con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme a tutela dei lavoratori nelle aziende agricole della zona.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Verifiche nell’ambito della lotta al caporalato. Proseguono nel territorio catanese le attività di controllo promosse dai Carabinieri per contrastare il fenomeno del caporalato e garantire il rispetto delle norme a tutela dei lavoratori. Nell’ambito di queste operazioni, i militari della Compagnia di Palagonia, insieme agli specialisti del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Catania, hanno effettuato una serie di accertamenti presso alcune aziende del settore agricolo. L’attività ispettiva ha interessato due imprese del territorio, consentendo di individuare presunte irregolarità in materia di sicurezza sul lavoro in una delle realtà controllate. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Palagonia, controlli dei Carabinieri nelle aziende agricole: denuncia e sanzioni per una titolare

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