Lavoro nero controlli dei Carabinieri del Nil | sospesa l' attività di due alberghi Sanzioni salate per i titolari

In un'operazione recente, i Carabinieri del Nil di Forlì-Cesena hanno eseguito controlli in diversi alberghi della zona. Durante le verifiche, sono state riscontrate irregolarità legate al lavoro nero e sono state sospese le attività di due strutture. I titolari delle strutture hanno ricevuto sanzioni che prevedono multe salate. Questi controlli si inseriscono in una serie di verifiche mirate a contrastare il lavoro sommerso e il caporalato nel settore ricettivo.

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