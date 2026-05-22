Lavoro nero controlli dei Carabinieri del Nil | sospesa l' attività di due alberghi Sanzioni salate per i titolari
In un'operazione recente, i Carabinieri del Nil di Forlì-Cesena hanno eseguito controlli in diversi alberghi della zona. Durante le verifiche, sono state riscontrate irregolarità legate al lavoro nero e sono state sospese le attività di due strutture. I titolari delle strutture hanno ricevuto sanzioni che prevedono multe salate. Questi controlli si inseriscono in una serie di verifiche mirate a contrastare il lavoro sommerso e il caporalato nel settore ricettivo.
I Carabinieri del Nil (Nucleo ispettorato del Lavoro) di Forlì-Cesena, nell’ultimo periodo hanno intensificato i controlli in vari settori, nell’ambito delle attività finalizzate a prevenire e reprimere i fenomeni del caporalato, dello sfruttamento del lavoro e di quello sommerso e a verificare. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
BLITZ DEI CARABINIERI: CONTROLLI SUL LAVORO, SOSPENSIONI E MULTE PER OLTRE 70MILA EURO | 02/02/2026
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