Pacione si racconta | Così Juve-Barcellona mi rovinò la carriera ma non mi rimprovero nulla Mi piacerebbe tornare al Chievo

Marco Pacione, ex attaccante negli anni '80, ha recentemente condiviso il suo punto di vista sulla partita tra Juventus e Barcellona, affermando che quell’incontro ha avuto un impatto negativo sulla sua carriera. Ha inoltre detto di non rimproverarsi nulla e ha espresso il desiderio di tornare a giocare con il Chievo, club con cui ha avuto un legame importante. Pacione ha vestito le maglie di vari club tra cui Atalanta, Juventus, Verona, Torino e Reggiana.