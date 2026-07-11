Nella notte, la capitale ucraina è stata nuovamente colpita da raid russi, con un bilancio di undici persone ferite, tra cui un bambino. Lo hanno comunicato il sindaco e il servizio di emergenza locali. Non sono stati segnalati danni strutturali o vittime gravi. Le autorità hanno invitato i cittadini alla prudenza e hanno rafforzato le misure di sicurezza in città. Le forze di sicurezza stanno ancora valutando la natura e l'entità degli attacchi.

Roberto Paglialonga - Città del Vaticano Un'altra notte di attacchi russi su Kyiv. Si contano finora undici feriti, tra cui un bambino. Lo hanno reso noto il sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko, e il Servizio di emergenza ucraino. "Per la terza volta in una settimana la Russia ha preso di mira Kyiv. Sono stati registrati impatti e incendi nei quartieri Solomiansky, Darnytsky e Dniprovsky", si legge in un comunicato. Nel quartiere Solomiansky un incendio, che poi è stato domato, è divampato in un edificio a tre piani ad uso commerciale. Nel quartiere Darnytsky una sala di controllo elettrica per i semafori ha preso fuoco. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

Segui gli aggiornamenti su Ucraina.

© Vaticannews.va - Ucraina, un'altra notte di raid russi sulla capitale Kyiv

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ucraina, attacchi senza sosta. Nuova notte di sirene anti aeree

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Guerra Ucraina-Russia, strage a Kiev: almeno dieci morti nei raid russi sulla capitale

Ucraina, una notte di pesantissimi attacchi russi su KyivUna raffica di missili russi ha colpito Kyiv durante la notte, provocando 13 morti e 86 feriti.

Temi più discussi: La ritorsione di Putin su Kyiv: un'altra notte di bombe e droni; Kiev di nuovo sotto le bombe. Un’altra notte di morte e paura per l’Ucraina; Perché la Russia stanca della guerra sferra massicci bombardamenti sull'Ucraina; I russi attaccano Kiev, l’Ucraina lascia al buio la Crimea.

UCRAINA | Si aggrava il bilancio delle vittime e dei feriti per i bombardamenti russi nella notte su Kiev. I raid hanno ucciso almeno 10 persone. Nella capitale, almeno nove persone sono morte e 46 sono rimaste ferite. Un'altra persona è morta nel distretto di B x.com

Guerra Ucraina Russia, raid notturni su Kiev: almeno 11 feriti, tra cui un bambino. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Kiev attaccata da missili russi: udite diverse esplosioni. LIVE ... tg24.sky.it

La ritorsione di Putin su Kyiv: un'altra notte di bombe e droniLa capitale ucraina colpita da una pioggia di missili e droni russi sui quartieri residenziali: sono almeno tredici le persone morte, più di cinquanta i feriti. Poche ore prima il presidente Volodymyr ... ilfoglio.it