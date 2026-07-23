L'attrice di 93 anni ha condiviso su Instagram foto delle sue vacanze a Saint-Tropez, indossando due abiti firmati Mark Zunino che richiamano lo stile di Alexis Carrington. La pubblicazione risale al 20 luglio e mostra un carosello di immagini con la famiglia durante il soggiorno.

J oan Collins non smette di stupire. Il 20 luglio l’attrice, 93 anni, ha pubblicato su Instagram un carosello di foto dalle vacanze a Saint-Tropez con la sua famiglia. Nelle immagini sfoggia un guardaroba che riporta dritti agli anni di Dynasty, la soap opera che negli anni Ottanta ha conquistato il mondo. Con la sua Alexis, spietata, elegantissima, sempre un passo avanti a tutti, Joan Collins era diventata l’incarnazione stessa del potere femminile in un decennio di spalline importanti e ambizioni sconfinate. Il ruolo le è valso un Golden Globe, un Telegatto e, nel 1983, una stella sulla Hollywood Walk of Fame. A 93 anni, in vacanza con la sua famiglia, l’attrice riporta in vita proprio lo stile di Alexis: quello di una donna forte, determinata e soprattutto senza tempo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'attrice sfoggia in vacanza due abiti firmati Mark Zunino che richiamano lo stile iconico di Alexis Carrington

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