Dopo il red carpet londinese di The Odyssey, Charlize Theron ha alzato ulteriormente l’asticella del glamour. All’after party organizzato da Oswald’s, a Mayfair, l’attrice è arrivata in Givenchy con un abito rosso scarlatto dal drappeggio liquido: scollo halter, schiena e spalle nude, gonna annodata sui fianchi e spacco vertiginoso. Ai piedi, sandali neri essenziali; alle braccia, lunghi guanti in pelle con maxi polsi arricciati. Un contrasto teatrale e sensualissimo che faceva eco allo stesso look indossato poche ore prima per la premiere del film: corrispettivo dell’abito in versione black and white. Due facce della stessa donna fatale: grafica e misteriosa sul tappeto rosso, incendiaria dopo il calare del sipario. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Lo stile dell'attrice è più seduttivo che mai, bella come la ninfa che interpreta nell'Odissea di Nolan

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La Famille Zappon - Téléfilm Français Complet - Comédie - Pascal LEGITIMUS, Elie SEMOUN - FP

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