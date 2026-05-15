Arezzo colpo nella notte | sfondano l’ingresso con un furgone e rubano decine di abiti firmati
Nella notte tra il 14 e il 15 maggio, una banda di ladri ha sfondato l’ingresso di un'azienda di confezioni nella zona di Rigutino Ovest, alle porte di Arezzo. I malviventi hanno utilizzato un furgone per entrare nella proprietà e hanno portato via numerosi abiti firmati. La caserma dei carabinieri ha avviato le indagini e sta analizzando le telecamere di sorveglianza della zona. Al momento, non ci sono notizie di arresti o di eventuali complici.
Arezzo, 15 maggio 2026 – Colpo nella notte alle porte di Arezzo, nella zona di Rigutino Ovest: una banda di ladri ha preso di mira un'azienda di confezioni specializzata in abbigliamento. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi sarebbero riusciti a forzare l'ingresso principale utilizzando un furgone come ariete, riuscendo poi a introdursi nei locali e a portare via decine di capi di abbigliamento firmati. Il valore della merce rubata è ancora in fase di quantificazione, ma i danni alla struttura risultano ingenti. Il furto è avvenuto poco dopo la mezzanotte. I ladri, una volta compiuto il raid, si sono dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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