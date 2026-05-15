Arezzo colpo nella notte | sfondano l’ingresso con un furgone e rubano decine di abiti firmati

Nella notte tra il 14 e il 15 maggio, una banda di ladri ha sfondato l’ingresso di un'azienda di confezioni nella zona di Rigutino Ovest, alle porte di Arezzo. I malviventi hanno utilizzato un furgone per entrare nella proprietà e hanno portato via numerosi abiti firmati. La caserma dei carabinieri ha avviato le indagini e sta analizzando le telecamere di sorveglianza della zona. Al momento, non ci sono notizie di arresti o di eventuali complici.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui