Una attrice e sua figlia hanno avviato le pratiche per ottenere la cittadinanza russa, dichiarando di voler sentirsi realmente a casa e di avere radici russe che non intendono rinnegare. La madre ha 71 anni, mentre la figlia ha commentato che la richiesta serve a confermare il senso di appartenenza. Le dichiarazioni sono state riportate dall’agenzia di stampa russa Ria Novosti. Entrambe hanno specificato di essere apolitiche.

O rnella Muti, 71 anni, e sua figlia Naike Rivelli hanno annunciato di aver avviato le pratiche per ottenere la cittadinanza russa. Le parole di Naike, riportate dall’ agenzia russa Ria Novosti, sono dirette: « Facciamo domanda per la cittadinanza russa per sentirci veramente a casa. Abbiamo radici russe e non possiamo rinnegarle ». Non si tratta di un’idea improvvisa: madre e figlia coltivano questo desiderio da anni e ora, dicono, sono pronte a formalizzarlo, puntando alla doppia cittadinanza. Ornella Muti, le immagini di una carriera di successo. guarda le foto Le radici russe della famiglia Muti. Le origini russe di Ornella Muti arrivano dal ramo materno. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'attrice e la figlia hanno avviato le pratiche la cittadinanza russa. «Vogliamo sentirci davvero a casa. Abbiamo radici russe e non possiamo rinnegarle. Siamo apolitiche»

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