Ornella Muti e Naike Rivelli chiedono la cittadinanza russa | Vogliamo sentirci davvero a casa

Ornella Muti e sua figlia Naike Rivelli hanno presentato domanda di cittadinanza russa, secondo quanto dichiarato da quest'ultima in un'intervista. Le due hanno espresso il desiderio di sentirsi più a casa nel Paese. La decisione è stata comunicata all’agenzia Ria Novosti. La richiesta riguarda entrambe e si inserisce in un passo che riflette il loro legame con la Russia.

Ornella Muti e sua figlia Naike Rivelli hanno deciso di compiere un passo importante nel loro rapporto con la Russia. In un'intervista rilasciata all'agenzia Ria Novosti, Naike ha annunciato che entrambe hanno presentato domanda per ottenere la cittadinanza russa. Una scelta che arriva dopo anni di frequenti viaggi nel Paese e che, inevitabilmente, è destinata ad alimentare il dibattito, anche alla luce del delicato contesto geopolitico internazionale. "Abbiamo radici russe, vogliamo sentirci a casa". A spiegare le motivazioni della richiesta è stata la stessa Naike Rivelli, che ha parlato apertamente del legame della famiglia con la Russia. " Stiamo chiedendo la cittadinanza russa per sentirci davvero a casa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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