Ornella Muti e la figlia Naike chiedono la cittadinanza russa | Vogliamo sentirci veramente a casa

Naike Rivelli e Ornella Muti hanno presentato domanda per ottenere la cittadinanza russa. La motivazione dichiarata riguarda il desiderio di sentirsi realmente a casa, considerando le radici russe della famiglia. La richiesta è stata comunicata pubblicamente dalla figlia, che ha sottolineato di non poter rinnegare le proprie origini. La decisione coinvolge sia la madre che la figlia, entrambe coinvolte nel procedimento legale per ottenere la cittadinanza.

«Stiamo richiedendo la cittadinanza russa per poterci sentire veramente a casa. Abbiamo radici russe e non possiamo rinnegare le nostre origini». Con queste parole Naike Rivelli, la figlia che Ornella Muti ha avuto a 19 anni, ha spiegato le ragioni della richiesta di cittadinanza russa avanzata insieme alla madre. La notizia è stata riportata dall’agenzia di stampa russa Ria Novosti che celebra la scelta dell’artista. È ormai storico e sempre più forte, anche dopo l’invasione della Russia in Ucraina, il legale che l’attrice può vantare con il pubblico russo. Non sono mancate negli anni anche occasioni per lei di partecipare a eventi con i vertici del Cremlino. 🔗 Leggi su Open.online

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