Un attacco a Modena ha causato la prima vittima, con l'autore che sembra gioirne. La vittima, identificata come Di Salim El Koudri, era considerata un elemento di passaggio, dimenticato dopo aver svolto il proprio ruolo. La sua presenza era stata poco discussa prima dell'evento, e ora la sua morte si aggiunge a una serie di episodi che sembrano essere stati lasciati in secondo piano dalla memoria collettiva.

Roma, 23 lug – Di Salim El Koudri non se ne parlava più. Appartiene alla schiera degli utili idioti usa e getta che, fatto il proprio lavoro, si depone in soffitta e piano piano viene “graziato” dalla memoria di popolo con la damnatio memoriae. Così, quando gli saranno riconosciuti permessi premio e sconti di pena o l’avvocato – specialista del settore, manco a dirlo – riuscirà nel proprio lavoro di farlo passare per infermo mentale e, quindi, scarcerarlo, passerà come qualcosa di normale, di un conto saldato con la giustizia. O, molto più probabilmente, di incompatibilità carceraria. Nonostante fossero passati nemmeno due mesi esatti, il caso di Modena era già bollato come archiviato. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Segui gli aggiornamenti su Modena.

© Ilprimatonazionale.it - L’attentato di Modena fa la sua prima vittima (e ne gioisce l’assassino)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Attentato di Modena, Monica Esposito non ce lha fatta: morta dopo due mesi

Notizie e thread social correlati

Aurora Tila, parla la mamma: non perdonerò mai il suo assassino né sua madre che sapeva tuttoLa madre di Aurora Tila critica la confessione dell'ex fidanzato, avvenuta ieri, definendola una mossa astuta.

Aurora Tila, parla la mamma: «La confessione? Una scelta furbesca. Spera in uno sconto di pena. Non perdonerò mai l'assassino né sua madre che sapeva tutto»La madre di Aurora Tila ha commentato la confessione dell'ex fidanzato della figlia, definendola una mossa strategica per ottenere uno sconto di pena.

Temi più discussi: Monica Esposito è morta in ospedale due mesi dopo l’attentato nel centro di Modena; Auto sulla folla a Modena, una donna muore dopo due mesi; Auto sulla folla a Modena, donna 55enne muore dopo 2 mesi; Attentato di Modena, Monica Esposito muore due mesi dopo essere stata investita da Salim El Koudri.

No, non è normale che solo certi quotidiani politicamente orientati (ad eccezione di quelli del gruppo QN) riportino la notizia della donna morta dopo l'attentato del 16 maggio a Modena. Se la destra strumentalizza e la sinistra fa la vaga non se ne esce. x.com

Auto sulla folla a Modena, donna 55enne muore dopo 2 mesi in terapia intensiva reddit

Attentato a Modena, Monica morta dopo 2 mesi: donati gli organi. Era sempre presente: siamo increduliOltre 60 giorni di lotta in ospedale dopo essere stata falciata da El Koudri. Monica Esposito, 55 anni, era stata travolta assieme al marito, ancora ricoverato. Espianto ultimo gesto di generosità. Re ... ilrestodelcarlino.it

Attentato a Modena, morta Monica Esposito: la donna di 55 anni era stata investita il 16 maggio da Salim El KoudriPrima vittima della strage di pedoni dopo oltre due mesi ricovero: la donna non si era mai ripresa. La famiglia autorizza la donazione degli organi. Il governatore De Pascale: Enorme dolore e tristez ... ilrestodelcarlino.it