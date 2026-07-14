La madre di Aurora Tila critica la confessione dell'ex fidanzato, avvenuta ieri, definendola una mossa astuta. Secondo lei, non perdonerà mai l’assassino della figlia né la madre di lui, che sapeva tutto. La donna ha espresso il suo disappunto riguardo alle dichiarazioni dell'ex compagno, ritenendole una strategia per ottenere un vantaggio. Nessun altro dettaglio è stato fornito sulla confessione o sulle motivazioni.

«Una scelta furbesca» Così Morena Corbellini, madre di Aurora Tila, definisce la confessione fatta dall'ex fidanzato della figlia, che ieri 13 luglio - dopo quasi due anni - ha ammesso l'omicidio della 13 enne (l'ha gettata da un balcone a Piacenza il 25 ottobre 2024) durante il processo d'appello per omicidio pluriaggravato. In primo grado, il ragazzo era stato condannato a 17 anni di carcere. Perché la confessione oggi e non prima?«È stata una scelta molto furbesca. Prima ha scelto di fare un processo con rito abbreviato, dicendo di essere innocente. Poi, dopo quasi due anni, se ne è uscito con questo exploit definitivo. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

© Corrieredibologna.corriere.it - Aurora Tila, parla la mamma: non perdonerò mai il suo assassino né sua madre che sapeva tutto

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