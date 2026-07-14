Aurora Tila parla la mamma | La confessione? Una scelta furbesca Spera in uno sconto di pena Non perdonerò mai l' assassino né sua madre che sapeva tutto

La madre di Aurora Tila ha commentato la confessione dell'ex fidanzato della figlia, definendola una mossa strategica per ottenere uno sconto di pena. Ha aggiunto di non perdonare né l'assassino né sua madre, che afferma fosse al corrente dei fatti. La confessione è avvenuta il 13, secondo quanto riferito. La madre ha espresso anche il suo disaccordo con la scelta di quest’ultimo, ritenendola una tattica per ridurre la condanna.

«Una scelta furbesca» Così Morena Corbellini, madre di Aurora Tila, definisce la confessione fatta dall'ex fidanzato della figlia, che ieri 13 luglio - dopo quasi due anni - ha ammesso l'omicidio della 13 enne (l'ha gettata da un balcone a Piacenza il 25 ottobre 2024) durante il processo d'appello per omicidio pluriaggravato. In primo grado, il ragazzo era stato condannato a 17 anni di carcere. Perché la confessione oggi e non prima?«È stata una scelta molto furbesca. Prima ha scelto di fare un processo con rito abbreviato, dicendo di essere innocente. Poi, dopo quasi due anni, se ne è uscito con questo exploit definitivo. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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Aurora Tila, parla la mamma: non perdonerò mai il suo assassino né sua madre che sapeva tuttoLa madre di Aurora Tila critica la confessione dell'ex fidanzato, avvenuta ieri, definendola una mossa astuta.

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