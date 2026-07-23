Latina torna a splendere il campo da calcetto di via Palumbo

Sono stati completati gli interventi di manutenzione straordinaria sul campo da calcetto di via Sante Palumbo a Latina. I lavori miravano a rendere lo spazio più sicuro, decoroso e accessibile per i cittadini.

Latina, 23 luglio 2026 – Sono stati completati gli interventi di manutenzione straordinaria presso il campo da calcetto di via Sante Palumbo, con l’obiettivo di restituire al quartiere uno spazio più sicuro, decoroso e pienamente fruibile. I lavori eseguiti hanno riguardato la sostituzione della rete di recinzione perimetrale e delle parti della struttura deteriorate, compresa la sistemazione del cancelletto di ingresso, la riparazione e la sostituzione delle parti danneggiate della rete parapalloni, la verniciatura delle porte da gioco, preceduta dalla rimozione della vecchia vernice e dal trattamento delle superfici nonché il ripristino della fontanella esistente, con il riallaccio alla rete idrica e la rimessa in funzione. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

Segui gli aggiornamenti su Latina.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Zerfaliu, il campo da calcetto è dedicato a Emanuela LoiA Zerfaliu è stato inaugurato un campo da calcetto dedicato a Emanuela Loi, la giovane agente di polizia sarda che perse la vita insieme a Paolo...

Il Comune cerca un gestore per sette anni per l'impianto sportivo di San Vittore e il campo da calcetto di RuffioIl Comune ha pubblicato un avviso per affidare la gestione di sette anni dell’impianto sportivo di San Vittore e del campo da calcetto di Ruffio.