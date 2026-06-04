Il Comune cerca un gestore per sette anni per l' impianto sportivo di San Vittore e il campo da calcetto di Ruffio

Notizia in breve

Il Comune ha pubblicato un avviso per affidare la gestione di sette anni dell’impianto sportivo di San Vittore e del campo da calcetto di Ruffio. La selezione è rivolta a associazioni e società sportive dilettantistiche. L’obiettivo è affidare la gestione delle strutture per favorirne l’utilizzo e la valorizzazione. La procedura di selezione è aperta e pubblica, con scadenza indicata sul sito istituzionale.