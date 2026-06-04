Il Comune cerca un gestore per sette anni per l' impianto sportivo di San Vittore e il campo da calcetto di Ruffio

Da cesenatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Comune ha pubblicato un avviso per affidare la gestione di sette anni dell’impianto sportivo di San Vittore e del campo da calcetto di Ruffio. La selezione è rivolta a associazioni e società sportive dilettantistiche. L’obiettivo è affidare la gestione delle strutture per favorirne l’utilizzo e la valorizzazione. La procedura di selezione è aperta e pubblica, con scadenza indicata sul sito istituzionale.

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Sul sito del Comune di Cesena è stato pubblicato un Avviso per la selezione di associazioni e società sportive dilettantistiche cui affidare l’uso e la gestione dell’impianto sportivo di San Vittore e del campo da calcetto di Ruffio, con l’obiettivo di valorizzare le strutture e agevolarne la. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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