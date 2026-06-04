Il Comune cerca un gestore per sette anni per l' impianto sportivo di San Vittore e il campo da calcetto di Ruffio
Il Comune ha pubblicato un avviso per affidare la gestione di sette anni dell’impianto sportivo di San Vittore e del campo da calcetto di Ruffio. La selezione è rivolta a associazioni e società sportive dilettantistiche. L’obiettivo è affidare la gestione delle strutture per favorirne l’utilizzo e la valorizzazione. La procedura di selezione è aperta e pubblica, con scadenza indicata sul sito istituzionale.
Sul sito del Comune di Cesena è stato pubblicato un Avviso per la selezione di associazioni e società sportive dilettantistiche cui affidare l’uso e la gestione dell’impianto sportivo di San Vittore e del campo da calcetto di Ruffio, con l’obiettivo di valorizzare le strutture e agevolarne la. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
IL GRUPPO SI DIVIDE ILARY DIVENTA AMICA DELLE BULLE PERCHÉ NICOLE ESCE SOLO CON SARA E LUCREZIA!
Notizie e thread social correlati
La concessione avrà durata di nove anni, si cerca un gestore per il campo da tennis al coperto: tutte le informazioniIl Comune di Gatteo ha aperto una procedura pubblica per affidare in concessione la gestione di un campo da tennis coperto situato in via Alessandro...
Perugia, il Comune cerca un nuovo gestore per il Centro del riuso di San MarcoIl Comune di Perugia ha avviato la ricerca di un nuovo gestore per il Centro del riuso di San Marco.
Argomenti più discussi: Avviso pubblico per l’utilizzo e la gestione degli impianti sportivi di San Vittore e Ruffio; L’ex chiesetta di San Vittore a Piamborno diventa Infopoint: venerdì l’inaugurazione; Giornata di Quartiere – Valle Savio.
LA PATRONALE DI SAN VITTORE SI ILLUMINA CON UNO SPETTACOLO PIROTECNICO SUL LUNGOLAGO DI INTRA Venerdì 8 maggio (ore 22) sul lungolago di Intra, in occasione della Festa patronale di San Vittore, il Comune di Verbania promuove uno facebook
#PonzanoRomano è un comune della Sabina Tiberina affacciato sulla Valle del Tevere. La Rocca fu trasformata in Palazzo Abbaziale nel 1688 dal Cardinale Paluzzo Altieri. Vicino ad esso si trova un’edicola votiva del 1600. visitlazio.com/ponzano-romano/ # x.com
Il Comune cerca un gestore per l’eremo di San MarcoAscoli, 26 marzo 2026 – Il Comune di Ascoli ha pubblicato l’invito a manifestare interesse per la gestione dell’Eremo di San Marco, mantenendo così l’impegno assunto sulla valorizzazione di uno dei ... ilrestodelcarlino.it