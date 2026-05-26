Intelligence e sicurezza nazionale | via al Concorso per le migliori tesi di laurea

È stata avviata la nona edizione del concorso “Una tesi per la sicurezza nazionale”, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. Il premio è destinato alle tesi di laurea incentrate su temi di intelligence e sicurezza nazionale. Le candidature possono essere presentate fino a una data stabilita, secondo le modalità indicate nel bando, aperto a studenti di università italiane.

Al via la nona edizione del Premio “Una tesi per la sicurezza nazionale”, indetta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS). Il concorso è rivolto a giovani studenti universitari che nei loro elaborati abbiano approfondito tematiche legate al mondo dell’Intelligence e della sicurezza nazionale. L’iniziativa punta a valorizzare il contributo accademico su questioni strategiche di primario interesse: dalla geopolitica alle aree di crisi internazionale, dagli studi sull’intelligence alla sicurezza economico-finanziaria, energetica, spaziale e ambientale. Non mancano tra i temi: le minacce alla sicurezza nazionale e gli approfondimenti su funzioni, organizzazione, diritto, dottrina e storia dei Servizi di informazione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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AL VIA LA IX EDIZIONE DEL PREMIO UNA TESI PER LA SICUREZZA NAZIONALE

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