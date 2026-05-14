Talento e passione al concorso nazionale Csen | i successi della Crew08 di Chieti

Nel fine settimana del 25 e 26 aprile, la Crew08 di Chieti ha partecipato al concorso nazionale organizzato dal Csen, tenutosi a Pescara. La squadra, affiliata alla Asd Area3, ha ottenuto diversi riconoscimenti e ha mostrato talento e passione durante le esibizioni. L'evento ha visto la partecipazione di numerose squadre provenienti da varie regioni, con esibizioni che hanno spaziato tra diverse discipline di danza. La Crew08 ha concluso la manifestazione con risultati significativi, ricevendo apprezzamenti da giudici e pubblico.

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