Latina 2032 completata la governance della Fondazione | al via il percorso verso il Centenario

Il Collegio dei Fondatori della Fondazione Latina 2032 si è riunito oggi presso il Palazzo Comunale di Latina. Durante l’incontro è stato completato il percorso di costituzione, in conformità alla legge del 6 settembre 2024. Ora si avvia la fase di governance ufficiale, con l’obiettivo di preparare il territorio al Centenario nel 2032. La fondazione è stata istituita per promuovere iniziative e progetti legati a questa ricorrenza.

Latina, 23 luglio 2026 – Si è riunito oggi, presso il Palazzo Comunale di Latina, il Collegio dei Fondatori della Fondazione Latina 2032, chiamato a completare il percorso di costituzione della Fondazione istituita dalla Legge 6 settembre 2024, n. 130, con il compito di promuovere e coordinare le iniziative connesse alle celebrazioni del Centenario della città di Latina. Alla seduta hanno partecipato i rappresentanti di tutti i Soci Fondatori: per il Ministero della Cultura, il Vice Capo di Gabinetto Dott. Valerio Sarcone; per la Regione Lazio, il Direttore regionale del Dipartimento Cultura e politiche giovanili Dott. Luca Fegatelli; per il Comune di Latina, il Sindaco Dott. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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