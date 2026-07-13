Il miliardo di euro stanziato dalla Regione Siciliana per il Ponte sullo Stretto è attualmente congelato in attesa delle autorizzazioni. La Regione ha inoltre completato la linea ferroviaria ad alta velocità tra Palermo, Catania e Messina, prevista per il 2032. Il presidente della Regione ha confermato l'impegno finanziario sulla realizzazione del ponte e ha sottolineato che i fondi Fsc sono ancora disponibili, anche se bloccati in questo momento.

Renato Schifani conferma l'impegno finanziario della Regione Siciliana sul Ponte sullo Stretto. «Sul Ponte sullo Stretto abbiamo stanziato oltre un miliardo dai fondi Fsc, al momento congelati fino all'arrivo delle autorizzazioni per la realizzazione del ponte: continueremo a credere nel progetto e impegnarci finanziariamente». Lo dichiara il presidente della Regione a Sky TG24. Schifani: «Nel 2032 le operazioni saranno completate» «Al contempo è in corso un insediamento della media velocità ferroviaria, che collegherà Palermo, Catania e Messina e porterà la velocità media dei collegamenti a 200 kmh – prosegue Schifani –. I lavori sono già in corso e nel 2030 avremo già alcuni lotti operativi, nel 2032 le operazioni saranno completate e avremo la media velocità nei collegamenti tra Sicilia occidentale e orientale». 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Ponte e ferrovie, Schifani: il miliardo della Regione è congelato, la media velocità Palermo-Catania-Messina completata nel 2032

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