Centenario | regolamento e uso degli spazi altro passo in avanti per la Fondazione Latina
Oggi il consiglio di amministrazione della Fondazione Latina 2032 ha approvato all’unanimità il nuovo regolamento che definisce l’organizzazione interna e l’utilizzo degli spazi. La seduta è stata convocata dal presidente e rappresenta un passo importante per rendere più efficiente la gestione delle attività e delle strutture della fondazione, in vista delle celebrazioni per il centenario. La decisione si inserisce nel processo di rafforzamento delle funzioni e delle modalità operative della fondazione.
Altro passo in avanti verso la piena operatività della Fondazione Latina 2032. Nella seduta di oggi, il consiglio di amministrazione, convocato dal presidente Vincenzo Zaccheo, ha approvato all’unanimità il “Regolamento di organizzazione e funzionamento interno e sull’uso degli spazi”, un atto. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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