Centenario | regolamento e uso degli spazi altro passo in avanti per la Fondazione Latina

Oggi il consiglio di amministrazione della Fondazione Latina 2032 ha approvato all’unanimità il nuovo regolamento che definisce l’organizzazione interna e l’utilizzo degli spazi. La seduta è stata convocata dal presidente e rappresenta un passo importante per rendere più efficiente la gestione delle attività e delle strutture della fondazione, in vista delle celebrazioni per il centenario. La decisione si inserisce nel processo di rafforzamento delle funzioni e delle modalità operative della fondazione.

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