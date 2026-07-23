L'Atalanta sta valutando diverse opzioni di mercato e punta principalmente a vendere alcuni giocatori. La rosa attuale conta 41 elementi, tra nazionali rientranti dal Mondiale, prestiti non riscattati e giovani aggregati in estate. Tra le ipotesi di trasferimento, vi sono un interesse per un attaccante in vista di un possibile scambio con un club inglese e un possibile trasferimento di un difensore in una squadra italiana, con trattative ancora in corso.

Il mercato dell’Atalanta passa dalle uscite. Con gli otto giocatori nazionali di rientro dal Mondiale, i prestiti di ritorno non riscattati e la dozzina di giovani aggregati in prima squadra nel ritiro estivo, sono ben quarantuno i nerazzurri attualmente nel giro della prima squadra. Una rosa extralarge che richiede una bella sfoltita. I giocatori più richiesti, in attesa di un’asta che presto potrebbe scatenarsi per De Ketelaere, sono Maldini e Bellanova. Con Sarri, nei sei mesi di prestito alla Lazio, il fantasista figlio d’arte è stato schierato centravanti nel suo 4-3-3, collezionando 14 presenze, 2 gol e 2 assist. A Bergamo però in quello stesso ruolo ci sono già Krstovic e Scamacca, oltre al belga che, se rimarrà, potrà giocare anche davanti come fatto con la sua nazionale. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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© Bergamo.corriere.it - Atalanta, Bellanova tra l’ipotesi Fiorentina e lo scambio inglese con Savona. Con una rosa di 41 giocatori, la priorità è vendere

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