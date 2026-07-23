L’Aston Villa ha completato la firma in prestito di Alejandro Garnacho dal Chelsea

L'Aston Villa ha annunciato il trasferimento in prestito di Alejandro Garnacho dal Chelsea per una stagione. L'operazione si è conclusa nelle ultime ore, senza dettagli aggiuntivi sulla durata del prestito o eventuali opzioni di riscatto. Nessuna comunicazione ufficiale ha rivelato le cifre coinvolte. La firma è stata confermata dalla società, ma non sono stati rilasciati commenti ufficiali sulla trattativa.

2026-07-23 16:23:00 Fioccai e polemiche a proposito dell’ultima news di calciomercato: Aston Villa hanno completato la firma di Alessandro Garnacho dal Chelsea in prestito per una stagione. L’accordo prevede l’obbligo di acquisto, che diventerà obbligatorio la prossima estate se saranno soddisfatte determinate condizioni. Garnacho si unisce a Villa Park Il 22enne nazionale argentino arriva dopo aver trascorso una stagione al Chelsea, essendo passato ai Blues dal Manchester United nell’estate del 2025. Prodotto del settore giovanile dello United, Garnacho ha collezionato 144 presenze in prima squadra con i Red Devils prima del suo trasferimento allo Stamford Bridge. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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