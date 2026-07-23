Aston Villa ufficiale l' arrivo di Garnacho dal Chelsea

Notizia in breve

Alejandro Garnacho ha firmato con l'Aston Villa, proveniente dal Chelsea. La società ha annunciato che mercoledì l’attaccante si è unito al club come terzo acquisto del mercato estivo. La firma è stata ufficializzata in una comunicazione ufficiale, senza dettagli aggiuntivi sulle modalità o i termini del trasferimento. Garnacho si è trasferito dopo aver lasciato il Chelsea, senza ulteriori specifiche riguardo alla durata del contratto o all’accordo economico.