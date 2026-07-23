Aston Villa ufficiale l' arrivo di Garnacho dal Chelsea
Alejandro Garnacho ha firmato con l'Aston Villa, proveniente dal Chelsea. La società ha annunciato che mercoledì l’attaccante si è unito al club come terzo acquisto del mercato estivo. La firma è stata ufficializzata in una comunicazione ufficiale, senza dettagli aggiuntivi sulle modalità o i termini del trasferimento. Garnacho si è trasferito dopo aver lasciato il Chelsea, senza ulteriori specifiche riguardo alla durata del contratto o all’accordo economico.
Alejandro Garnacho è un nuovo giocatore dell'Aston Villa, arriva dal Chelsea: "Mercoledì Alejandro Garnacho è diventato il terzo acquisto estivo dell'Aston Villa. Il nazionale argentino ha firmato un contratto di prestito annuale con il Chelsea. Garnacho indosserà la maglia numero 17 all'Aston Villa, lo stesso numero che portava ai tempi del Manchester United. Ha indossato questo numero anche quando ha giocato con la nazionale argentina, collezionando otto presenze". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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