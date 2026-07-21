L’Aston Villa è in trattative avanzate per ingaggiare Garnacho del Chelsea

L'Aston Villa sta negoziando con il Chelsea per prendere in prestito l'ala Garnacho. La trattativa sarebbe in fase avanzata e prevede un accordo di prestito con possibile obbligo di acquisto. La società inglese sta definendo i dettagli dell'intesa, mentre il giocatore potrebbe cambiare squadra a breve. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata dalle parti coinvolte.

2026-07-21 20:17:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: L’Aston Villa è in trattative avanzate per ingaggiare l’ala del Chelsea Alejandro Garnacho con un contratto di prestito iniziale che potrebbe includere l’obbligo di acquisto. Il 21enne nazionale argentino è stato reso disponibile per il trasferimento il mese scorso, con il Chelsea che inizialmente lo valutava 43 milioni di sterline. Mentre i Blues rimangono aperti a una vendita permanente, le discussioni si sono incentrate su un accordo che vedrebbe Garnacho unirsi a Villa in prestito prima che venga attivata una mossa permanente alle condizioni concordate. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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