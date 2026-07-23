L’Aston Villa concorda un contratto di prestito per il Chelsea dopo il flop di Rogers

L'Aston Villa ha raggiunto un accordo con il Chelsea per un prestito temporaneo di Alejandro Garnacho. L'intesa tra i due club riguarda un trasferimento con durata iniziale, soggetto al rispetto di alcune condizioni. La trattativa si è conclusa dopo il fallimento del progetto con l'ex allenatore del club. Il trasferimento si inserisce nel quadro di operazioni di mercato tra le due società, senza altre specifiche sui termini economici o sulla durata del prestito.

2026-07-22 19:01:00 Breaking news: L’Aston Villa ha accettato di ingaggiare Alejandro Garnacho in prestito iniziale dal Chelsea. Secondo diverse indiscrezioni, i due club della Premier League avrebbero raggiunto un accordo su un accordo temporaneo che diventerà definitivo se saranno soddisfatte determinate condizioni. Se l’accordo dovesse essere reso definitivo, il 22enne firmerà un contratto quadriennale con Villa Park. La notizia arriva dopo che il Chelsea ha confermato la firma del trequartista inglese Morgan Rogers dal Villa con un accordo del valore di 117 milioni di sterline, un record per un giocatore britannico. L’arrivo di Garnacho... 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Elliott Arrived at Villa as Champion and U21 Star — Expectations Were High

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