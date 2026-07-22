Morgan Rogers completa il trasferimento del Chelsea da 117 milioni di sterline mentre l’Arsenal perde il centrocampista dell’Aston Villa

Il Chelsea ha annunciato l'acquisto di Morgan Rogers dall'Aston Villa per 117 milioni di sterline. Il centrocampista inglese ha firmato un contratto di sei anni con il club londinese, scegliendo di trasferirsi dai Villans e di lavorare con il nuovo allenatore, Xabi Alonso. Nel frattempo, l'Arsenal ha perso il centrocampista dell'Aston Villa, senza ulteriori dettagli sul suo trasferimento.

2026-07-21 23:10:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Il Chelsea ha ingaggiato Morgan Rogers dall’Aston Villa per 117 milioni di sterline con un contratto di sei anni dopo che il centrocampista inglese avrebbe rifiutato l’Arsenal per lavorare con il nuovo allenatore dei Blues Xabi Alonso. Il club delle Midlands ha confermato la partenza della sua stella in un comunicato sui social media, dicendo: “L’Aston Villa può confermare che Morgan Rogers ha completato un trasferimento definitivo al Chelsea. “Da quando è arrivato dal Middlesbrough nel 2024, il centrocampista ha goduto di una rapida ascesa alla ribalta, aiutando Villa a vincere la UEFA Europa League la scorsa stagione, segnando il terzo gol nella finale di Istanbul. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Morgan Rogers Completes Blockbuster £117m Chelsea Move!

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