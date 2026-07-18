Il Chelsea ha concluso un accordo con l’Aston Villa per acquistare Morgan Rogers, con un investimento di 117 milioni di euro. L’operazione è stata definita e il trasferimento è stato confermato. La squadra londinese ha così rafforzato la rosa con un acquisto di grande rilievo. La trattativa si è conclusa in breve tempo, portando a un trasferimento che ha attirato molta attenzione nel mondo del calcio.

Chelsea, colpo a sorpresa e maxi?investimento: 117 milioni per Morgan Rogers, accordo totale con l’Aston Villa. Il Chelsea piazza un colpo di enorme peso tecnico e mediatico. I Blues hanno infatti raggiunto un accordo verbale con l’ Aston Villa per l’ingaggio di Morgan Rogers, 23 anni, protagonista della vittoria dell’ultima Europa League e reduce da una storica semifinale ai Mondiali 2026 con la nazionale inglese. Secondo quanto riportato da The Athletic, il Chelsea si è mosso con rapidità per anticipare la concorrenza dell’ Arsenal, che aveva iniziato a monitorare il giocatore nelle ultime settimane. Una manovra decisa, che conferma la volontà dei Blues di costruire un reparto offensivo giovane, tecnico e già abituato ai palcoscenici internazionali. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Chelsea, colpo shock: accordo da 117 milioni per Morgan Rogers dall’Aston Villa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

BREAKING! Arsenal MAIN TRANSFER TARGET HIJACKED BY CHELSEA! MORGAN ROGERS TO ARSENAL COLLAPSES

Notizie e thread social correlati

GUARDA: Rogers dà all’Aston Villa il vantaggio sul LiverpoolNella partita di ieri sera, un giocatore ha segnato il gol che ha portato in vantaggio la squadra di casa contro il Liverpool.

Manzambi all’Aston Villa, sorpasso al Newcastle: colpo da 70 milioni per EmeryL’Aston Villa ha concluso l'acquisto di Johan Manzambi dal Friburgo, superando il Newcastle nella corsa al centrocampista svizzero.

Chelsea, colpo shock: accordo da 117 milioni per Morgan Rogers dall’Aston VillaChelsea, colpo a sorpresa e maxi?investimento: 117 milioni per Morgan Rogers, accordo totale con l’Aston Villa Il Chelsea piazza un colpo di enorme peso tecnico e mediatico. I Blues hanno infatti ragg ... msn.com

Chelsea, fatta a sorpresa per Morgan Rogers dall'Aston Villa: 117 milioni di sterline!Un altro colpo da nove cifre per i londinesi ... msn.com