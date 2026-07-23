L’asteroide che sterminò i dinosauri era rarissimo e i campioni che lo provano vengono anche dall’Italia

Un asteroide molto raro, considerato tra i più rari del sistema solare, è stato analizzato tramite campioni provenienti anche dall’Italia. Si tratta di un corpo celeste che 66 milioni di anni fa avrebbe causato l’estinzione dei dinosauri. I campioni sono stati studiati per comprendere meglio la composizione di questo tipo di asteroide e la sua origine. Le analisi sono state condotte in laboratori specializzati, senza coinvolgimento di istituzioni pubbliche.

L’asteroide che 66 milioni di anni fa avrebbe sterminato i dinosauri non aviani era uno dei tipi di asteroide più rari del sistema solare. A rivelarlo è una ricerca pubblicata il 17 luglio 2026 sulla rivista Science Advances da un team internazionale di università di Vancouver, Parigi, Bruxelles e Vienna, idenfiticando per la prima volta la classe precisa dell’ impattore di Chicxulub. Secondo quanto riscontrato dai ricercatori, si tratta di una rara condrite carboniosa di tipo CO, appartenente alla sottoclasse Ornans, mentre lo studio ridisegna anche il meccanismo dell’estinzione, spostando la colpa dallo zolfo alla polvere. La “carta d’identità” dell’asteroide ricostruita dagli isotopi del nichel. 🔗 Leggi su Open.online

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Chicxulubs:Lasteroide che estinse i dinosauri.

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