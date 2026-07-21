L'origine dell'asteroide che ha causato l'estinzione dei dinosauri 66 milioni di anni fa è stata ricostruita come una condrite CO, una delle rocce più rare e antiche del Sistema Solare, datata circa 4,6 miliardi di anni.

Ricostruita l'origine dell'asteroide che, 66 milioni di anni fa, cancellò la quasi totalità dei dinosauri e spazzò via tre specie su quattro: si tratta di una cosiddetta «condrite CO», una tipologia eccezionalmente rara e tra le più antiche del Sistema Solare, risalente a circa 4,6 miliardi di anni fa. Lo ha scoperto lo studio pubblicato sulla rivista Science Advances e guidato dall'Istituto di fisica della Terra di Parigi (Ipgp), che ha analizzato il sottile strato di argilla depositatosi in tutto il mondo dopo l'impatto. La provenienza del meteorite rimane, però, incerta: potrebbe arrivare da una regione remota del Sistema Solare esterno, oppure dalla fascia degli asteroidi situata tra Marte e Giove. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Ricostruito l'asteroide che uccise i dinosauri: una «condrite CO» tra le più rare e antiche del Sistema Solare

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Il vero motivo per cui i dinosauri sono scomparsi è molto più oscuro dell'asteroide

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